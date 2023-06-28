عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023 : فرص عمل جديدة

صدى البلد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

txt

برج الجوزاء .. حظك اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023: حافظ على جسمك

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 27 يونيو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023

لا يوجد مجال للمناقشات والصدامات في العلاقة اليوم، ابق ملتزما مع شريكك، تتمتع بصحة جيدة اليوم ولن تزعجك أي مشاكل مالية اليوم.

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

كن مستعدًا بأفكار جديدة حيث قد تتوقع الإدارة مفاهيم مبتكرة اليوم، لا تشارك في سياسات المكتب وابتعد عن القيل والقال اليو، لا تفعل أي شيء قد يزعج الرؤساء.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا

تجنب الكحول والتبغ اليوم وتأكد من أن ضغوطك العقلية تحت السيطرة، ابدأ يومك باليوغا والتمارين الخفيفة وسيبقيك هذا نشيطًا طوال اليوم.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفياً

كن منطقيًا في العلاقة وتجنب الحجج غير الضرورية التي قد تثبط الحياة العاطفية، سيكون شغفك وحبك للشريك ظاهرين في أفعالك ولكن الشريك قد لا يستجيب بنفس الطريقة.

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

تتدفق الأموال في طريقك اليوم، سواء من خلال المكاسب غير المتوقعة أو المكافآت أو فرص العمل الجديدة.

برج الأسد برج الأسد وحظك اليوم برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء برج الأسد وحظك اليوم مهنيا توقعات برج الأسد توقعات برج الأسد وحظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم لوجان السويسري |أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

جوارديولا طبق طريقة لعبه على زيارة مصر| المدرب انبهر بالأهلي.. و50 ألف دولار تكلفة إقامته يوميا

على جبل عرفات.. نجوم الفن يؤدون مناسك الحج.. صور

30 دعاء آخر ساعة يوم عرفة تسدد ديونا كالجبال .. رددها ولو لم تكن صائما

دعاء آخر ساعة من يوم عرفة.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

الخوف من اللي بعد العيد.. رسالة ساخرة من أفشة لجماهير الأهلي

دعاء قبل المغرب يوم عرفة.. أمامك فرصة لتعويض ما فاتك من مال وولد بـ6 كلمات

إجازات عيد الأضحى 2023.. استدعاء الموظفين من العطلة لهذه الأسباب بالقانون

موضوعات متعلقة

برج العقرب .. حظك اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 : مشاكل مالية

برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 : استمتع بالحب

برج الحمل .. حظك اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023: إطلاق مشروع جديد

برج الجوزاء .. حظك اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023: حافظ على جسمك

برج الميزان .. حظك اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023: تبدأ علاقة جديدة

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 : مشكلة عاطفية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 27 يونيو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج القوس.. حظك اليوم الاثنين 26 يونيو 2023 : ترقية أو زيادة

ترشيحاتنا

رمي الجمرات .. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أعمال يوم النحر

بعد فوز الزمالك.. ترتيب الدوري المصري

أخبار الفن.. نجوم يؤدون مناسك الحج.. تكبيرات العيد بصوت مصطفى قمر.. شيرين بدون مكياج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 28 يونيو.. هؤلاء الأكثر حظا في عيد الأضحى 2023

كأس أمم إفريقيا .. المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته استعدادا للقاء مالى

لمدة 15 عاما.. مقطع فيديو لقسيس يروي قصة حلم قاده إلى الإسلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رؤية تكبيرات العيد في المنام .. فرحة وهنا وسرور

لمدة 15 عاما.. مقطع فيديو لقسيس يروي قصة حلم قاده إلى الإسلام

النادي الأهلي كلمة السر.. قصة أغنية العيد لكوكب الشرق وعلاقتها بالملك فاروق

توقفوا عنها.. عادة نفعلها صباح أول أيام عيد الأضحى تسبب أضرارا صحية

فيديو

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

فيديو لشيخ مزعوم يثير الجدل بطلب لمتابعيه.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ