راتب مميز وزيادة سنوية.. فرص عمل للشباب فى الغردقة.. تفاصيل

تسعي الحكومة إلى إتاحة الفرصة أمام جميع المواطن للعمل من خلال الوظائف الشاغرة وفرص عمل فى بعض الوزارات والهيئات والتي يتم الإعلان عنها عبر وزارتها بالتعاون مع القطاع الخاص.



فرص عمل الشباب والرياضة



ويمكن للمواطنين الراغبين في إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي مميز يمكن التقديم علي وظائف وزارة الشباب والرياضة والتي تتوافر أحدي الهايبر ماركت الكبيرة فى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر .



وتوفر وزارة الشباب والرياضة فرص عمل تتناسب مع كافة الشباب والتخصصات والمؤهلات الحاصلين عليها وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.



وتتوافر فرص عمل وزارة الشباب والرياضة في إحدى شركات الهايبر ماركت بالغردقة، حيث يحصل الملحق بالعمل ادي الشركة علي مجموعة من الحقوق والمميزات.

الشروط المطلوبة لفرص عمل الشباب والرياضة



وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين في الالتحاق بفرص عمل الشباب والرياضة المعلنة والتي تتضمن مايلي :-

- مكان العمل بالوظائف المعلن عنها يكون في الغردقة.

- يشترط فى الراغبين للتقديم علي الفرص المعلنة أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالٍ.

- كما يشترط من أجل التقديم ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 30 عاما.

- كما يشترط فى الراغب للتقديم على فرص عمل الشباب والرياضة أن يكون لديه موقف واضح من التجنيد.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف من سكان الغردقة، حيث لا يتوفر سكن للمغتربين.

مميزات الالتحاق ب فرص عمل الشباب والرياضة



وهناك مجموعة من المميزات التي يحصل عليها الملتحق بالوظائف المعلنة في أحدي الهايبر ماركت بالغردقة مايلي :-

- تقدم الشركة للعاملين بها مرتبات مجزية يتم تحديدها حسب الخبرة.

- كما يحصل اللمتحق للعمل داخل الشركة علي زيادات سنوية ومنح ومكافآت.

- تمنح الشركة للعاملين بها إجازات سنوية ورسمية.

- توفر الشركة للعاملين بها تأمين طبي عائلي واجتماعي.

طريقة التقديم على فرص عمل الشباب والرياضة



ويمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة التقديم عبر الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة والدخول لملء استمارة الوظائف المطلوبة.



مبادرة توظيف مصر



وتسعي وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص توفير فرص عمل للشباب بشكل دائم، بالتعاون مع القطاع الخاص .



وتأتي فرص عمل الشباب والرياضة بالتنسيق مع مؤسسة كير مصر للتنمية، ومن خلال مبادرة توظيف مصر، والتى تسعي لتوفير وظائف تتناسب مع الشباب واتخصاصتهم.

