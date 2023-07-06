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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وظائف شاغرة في أزهر الشرقية .. الشروط والتفاصيل

صدى البلد

أعلنت منطقة الشرقية الأزهرية عن حاجتها لشغل وظيفة (موجه أول تربية فنية ) بديوان عام المنطقة، ندباً تسييرًا للعمل بصفة مؤقتة، وذلك طبقًا للشروط التالية:

أن يكون المتقدم على درجة معلم أول (أ) على الأقل ( تربية فنية) 

ألا يكون حاصلًا على جزاء إداري أكثر من عشرة أيام، وأن يتمتع بحسن السيرة بين أقرانه.

الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق المتوسط على الأقل لآخر عامين متتالين.

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وأضافت المنطقة في بيانها انه يُشترط تقديم المستندات التالية..

طلب حديث للترقية لشغل الوظيفة من إدارة التنسيق.

صورة من آخر ترقية على الكادر.

 صورة للمؤهل الدراسي.

صورة مباشرة عمل لأول مرة.

صورة من خطاب التعيين.

صورة الرقم القومي. 

صورة المؤهل التربوي لغير خريجي التربية.

 صورة لاجتياز كادر المعلم.

بيان حاله يدوي وإلكتروني. على من يرغب في التقدم للوظائف المذكورة ممن تنطبق عليه الشروط، تقديم طلب إلى مدير إدارة التنسيق في موعد غايته خمسة عشر يومًا، اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 6/٧/2.23، كما أنه لن يُلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة، أو التي ترد بعد الموعد المحدد

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