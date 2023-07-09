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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة بشأن العروض المقدمة لـ رمضان صبحي وموقف بيراميدز

رمضان صبحي
رمضان صبحي

أعلن الإعلامي هاني حتحوت عن العروض المقدمة للاعب رمضان صبحي عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك".

وكتب حتحوت:"رمضان صبحي يمتلك 3 عروض خليجية، ولكنه أجل حسم موقفه لأنه ينتظر وصول عروض أخرى أوروبية من تركيا.. وبيراميدز لن يقف في طريق اللاعب الذي يرغب في خوض تجربة جديدة".

 

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لفريق بيراميدز ، عن حقيقة رحيل رمضان صبحي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال هاني سعيد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" رمضان صبحي لم يأت له أى عروض حتي الآن للرحيل عن صفوف بيراميدز.

وأضاف:" رمضان صبحي لاعب مهم للفريق ولا يوجد أى حديث بشأن رحيله أو عروض موجودة للتعاقد معه.

وأكمل هاني سعيد:" لدينا لاعبين مميزين فى بيراميدز ولكننا نسعي للتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل دعم الفريق فى عدد من المراكز فى مقدمتها المهاجم ووسط الملعب ، بسبب الرغبة فى أن نكون منافس قوي على دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل ولقب الدوري المصري الممتاز.

ويذكر أن بيراميدز تأهل أمس لنصف نهائي كأس مصر بالفوز على البنك الاهلي بثلاثية دون رد.

 

أرقام رمضان صبحي رمضان صبحي وبيراميدز

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