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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مشهد لم يحدث من قبل.. سائق قطار بأوغندا يتجنب كارثة.. فيديو

مشهد لم يحدث من قبل
مشهد لم يحدث من قبل ..فيديو رهيب لسائق قطار تجنّب كارثة ..شا

أثار مقطع فيديو تم نشره على تطبيق تويتر لينتشر كالنار في الهشيم وذلك في مشهد لا يوصف لسائق قطار حاول تجنّب كارثة.

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قد أثار مقطع الفيديو  الكثير من الجدل فقد استطاع  قائد القطار في أوغندا من القيام باتخاذ القرار الصحيح التوقف في منتصف الطريق وسط ذهول المارة وذلك في الوقت المناسب ليجنب البلاد كارثة كبيرة.

 

فقد تبيّن أن السائق قام بوقف محرك القطار والقيام بسحب الفرامل وذلك بعدما اكتشف أن السكة الحديد المتبقية قد اختفت بالكامل.


أما عن التعليقات، فقد اختفت السكة الحديد وذلك  بعدما سرقها اللصوص  لغرض بيعها وقال آخرون إن التراب قد قام بدفنها، وذلك دون القيام بإعلان رسمي من قبل السلطات لشرح ما حدث.

مقطع فيديو سائق قطار تطبيق تويتر السكة الحديد إعلان رسمي

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