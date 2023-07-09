مشهد لم يحدث من قبل.. سائق قطار بأوغندا يتجنب كارثة.. فيديو

أثار مقطع فيديو تم نشره على تطبيق تويتر لينتشر كالنار في الهشيم وذلك في مشهد لا يوصف لسائق قطار حاول تجنّب كارثة.

قد أثار مقطع الفيديو الكثير من الجدل فقد استطاع قائد القطار في أوغندا من القيام باتخاذ القرار الصحيح التوقف في منتصف الطريق وسط ذهول المارة وذلك في الوقت المناسب ليجنب البلاد كارثة كبيرة.

فقد تبيّن أن السائق قام بوقف محرك القطار والقيام بسحب الفرامل وذلك بعدما اكتشف أن السكة الحديد المتبقية قد اختفت بالكامل.



أما عن التعليقات، فقد اختفت السكة الحديد وذلك بعدما سرقها اللصوص لغرض بيعها وقال آخرون إن التراب قد قام بدفنها، وذلك دون القيام بإعلان رسمي من قبل السلطات لشرح ما حدث.