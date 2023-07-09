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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

10 أمور قبل الوضوء .. لا يعرفها البعض

صدى البلد

الوضوء سبب لرفع الدرجات ومحو السيئات، كما أخرج مسلم عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ». قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ».
 

10 أمور قبل الوضوء 

1 - الواجب غسل الأعضاء مرة واحدة مش لازم تلاتة لكن التلاتة دول سنة مستحبة .

2 - البدء باليمين سنة مش واجب، لو غسلت إيدك ورجلك الشمال الأول وضوءك صحيح.

3- غسل الأعضاء بالترتيب واجب .

4 - الكعب هو العظمة أسفل الساق أما مؤخرة الساق اسمها عَقِب .

5 - أجمع أغلب العلماء على عدم جواز المسح على “الجورب” اللي هو “الشراب” 

6 - الإمام أحمد أجاز المسح على الجورب بشرط إن الشراب يبقى سميك ومفهوش قطع.. وطبعا المسح عليه له ضوابط من أهمها إنك تكون لبسه على وضوء، وما ينفعش تمسح عليه اكتر من يوم وليلة لو انت مقيم مش مسافر.

7 - الشراب الخفيف أو  بتاع البنات أو اللي تحت الكعب مينفعش نمسح عليه بالإجماع .

8 - أول لما تبدأ بتغسل كف إيدك ثم وجهك، وعند غسل المرفق يكون من الكف للمرفقين.

9 - الكلام أثناء الوضوء لا يبطله.

10 -  الذكر مستحب وقت الوضوء لكن لا يوجد دعاء لكل وضوء .


دعاء الوضوء

دعاء الوضوء وفيه يستحب أن يقول في أول الوضوء : بسم الله الرحمن الرحيم ، وإن ترك التسمية في أول الوضوء قالها في أثنائه قال بعض أصحابنا عن دعاء الوضوء : يستحب للمتوضئ أن يقول في ابتداء وضوئه بعد التسمية  : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، وهذا الذي قاله لا بأس به، إلا أنه لا أصل له من جهة السنة ويقال بعد الفراغ من الوضوء : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك ».

دعاء الوضوء ومنه كذلك ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من توضأ فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء»، وروي في دعاء الوضوء بسنن الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من توضأ ثم قال : «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قبل أن يتكلم ، غفر له ما بين الوضوءين» إسناده ضعيف.

دعاء الوضوء 10 امور قبل الوضوء الوضوء

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