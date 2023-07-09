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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد نجاحها بالسعودية.. تعرف على أسعار تذاكر مسرحية تشارلى شابلن في مصر

مسرحية تشارلى شابلن
مسرحية تشارلى شابلن

بعد النجاح الكبير الذي حققته مسرحية “تشارلى شابلن” بعد عرضها فى السعودية قرر فريق العمل أن يعاود عرضها مرة اخرى فى مصر على مسرح موفنبيك يوم 14 يوليو الحالى. 

وكشف فريق العمل مسرحية “تشارلى شابلن” عن أسعار تذاكر المسرحية حيث انقسمت الى 7 فئات مختلفة وهى فئة Bronze بـ 300 جنيه وفئة Silver بـ 500 جنيه وفئة Gold بـ 750 جنيها وفئة Diamond بـ 900 جنيه وفئة Platinum بـ 1000 جنيه وفئة VIP بـ 1125 جنيه وبـ 1200 جنيه وفئة VIP Plus بـ 1500 و2000 جنيه.

 نجاح مسرحية تشارلي 

وحقق الفنان محمد فهيم نجاحا كبيرا بعرض تشارلي سواء داخل مصر أو خارجها حيث كان العرض الأول لها بموسم الرياض شهر ديسمبر من العام الماضي ثم تم افتتاحها فى مصر شهر فبراير الماضي وحققت نجاحا كبيرا داخل مصر إلى أن أعلن فهيم إعادة عرضها مرة أخرى فى السعودية بعد النجاح الكبير الذي حققه في موسم الرياض.

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شيريهان تشيد بعرض شارلي 

ويذكر أن الفنانة الكبيرة شيريهان قد أشادت بالعرض بعد مشاهدته منذ عدة أسابيع فى السعودية، وتحديدا بموهبة محمد فهيم والذي يعيد اكتشاف نفسه من خلال هذه المسرحية، وعلقت شيريهان بعد العرض بأن فهيم موهبة قوية وسعيدة بفريق عمل المسرحية ككل متمنية لهم النجاح والتوفيق.

أبطال مسرحية تشارلي

وتضم مسرحية تشارلي عدد كبير من النجوم ومنهم محمد فهيم وأيمن الشيوي ونور قدري وعماد اسماعيل و احمد البوهي ومن تأليف مدحت العدل.

مسرحية “تشارلى شابلن” الفنان محمد فهيم محمد فهيم تشارلي شابلن أيمن الشيوي شيريهان

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