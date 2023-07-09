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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مايا مرسي تبحث مع رئيس هيئة تنمية الصعيد سبل دعم وتمكين المرأة

صدى البلد

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة  اللواء أركان حرب مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد ومازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي لبحث سبل التعاون بين الجانبين فى دعم وتمكين المرأة اقتصاديا في محافظات الصعيد.

 

حيث أكدت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس القومي للمرأة يولى اهتماما  كبيراً  منذ إنشائه بملف التمكين الاقتصادى للمرأة، و استعرضت جهود المجلس في إطار محور التمكين الاقتصادي والذى يعد أحد المحاور الرئيسية التى يعمل عليها المجلس ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة  المصرية 2030، موضحة أن  برامج المجلس تهتم بتنمية مهارات المرأة وبناء القدرات البشرية كخطوة أولى لتسهيل وضمان دخول المرأة في سوق العمل وإيجاد الفرص الملائمة لها وتوفير الدخل، كما يسعى المجلس إلى تطوير قدرات السيدات في كافة المجالات بما في ذلك قدرتهن على إدارة المشاريع وتنمية مهاراتهن الريادية، وتثقيفهن ماليا، ومحاولة مساعدتهن في تخطي العقبات التي تواجه مشاريعهن، كما تحدثت عن جهود المجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

 

فيما أعرب اللواء المهندس شريف أحمد صالح عن سعادته بالتعاون مع المجلس، موضحا أن هيئة تنمية الصعيد تهدف إلى تعزيز التعاون بين المجلس لتمكين المرأة اقتصاديا عن طريق توفير فرص عمل لها بمجمعات الصناعات الحرفية التابعة للهيئة والموجودة بمحافظات ( أسوان والأقصر والمنيا وأسيوط وبني سويف وسوهاج وقنا).

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IMG-20230709-WA0106
IMG-20230709-WA0105
IMG-20230709-WA0105

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مايا مرسي تبحث مع رئيس هيئة تنمية الصعيد سبل دعم وتمكين المرأة

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