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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد اللاعبين.. زيزو يتصدر التريند عبر تويتر عقب تألقه بمباراة فيوتشر

زيزو
زيزو

حقق فريق الزمالك فوزا غاليا على فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ودشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “زيزو”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك للإشادة بأداء اللاعب أحمد سيد زيزو بمباراة الزمالك وفيوتشر. 

وتصدر أسم اللاعب “زيزو”، الهاشتاج الأول عبر قائمة تريند الأكثر تداولًا ب"تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل جماهير نادي الزمالك علي تألق زيزو في مباراة فيوتشر، كالاتي: 

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد عقب الفوز على فيوتشر في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق تدريباته غدا الإثنين المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الأهلي المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها  يوم الخميس المقبل .

الزمالك فيوتشر الدوري الممتاز زيزو هاشتاج “زيزو” أحمد سيد زيزو الزمالك وفيوتشر

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