ضبط شخص لإدارته شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص بالمرج

ضبط رجال أمن القاهرة أحد الأشخاص لإدارته شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص بالمرج ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بإدارة شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة ، وإعادة توزيعها وبثها من داخل غرفة بعقار كائن بدائرة القسم بدون ترخيص وبدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية بالمخالفة للقانون.

تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه بالغرفة ، وعثر بحوزته على (9 أجهزة "ريسيفر" – جهاز لتوزيع الإشارة – جهاز "راوتر" وجهاز "سويتش" لتوزيع الصورة –4 قطع إستقبال إشارة – وحدة كمبيوتر) ، وبمواجهته إعترف بإدارة الشبكة لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.