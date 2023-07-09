عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخص لإدارته شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص بالمرج

قوات الشرطة
قوات الشرطة

ضبط رجال أمن القاهرة أحد الأشخاص لإدارته شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص بالمرج ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بإدارة شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة ، وإعادة توزيعها وبثها من داخل غرفة بعقار كائن بدائرة القسم بدون ترخيص وبدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية بالمخالفة للقانون.

تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه بالغرفة ، وعثر بحوزته على (9 أجهزة "ريسيفر" – جهاز لتوزيع الإشارة – جهاز "راوتر" وجهاز "سويتش" لتوزيع الصورة –4 قطع إستقبال إشارة – وحدة كمبيوتر) ، وبمواجهته إعترف بإدارة الشبكة لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة امن القاهرة ضبط شخص مباحث القاهرة مديرية أمن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

قلبت السعودية.. ملابس ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

لعزله من الزمالك .. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

الحق اشتري .. هدوء يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي يشن هجوما قويا بعد خسارة النهائي .. تفاصيل

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

لم يحضر.. تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك | القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

الداخلية تكشف حقيقة حدوث عطل وتلفيات في مرور الدقي.. صور

سقوط السائق المتهم بتحطيم سيارات بشارع صلاح سالم في قبضة الأمن

فيسبوك يفضح قائد سيارة طمس اللوحات .. والشرطة تضبطه

3 أشخاص يتحرشون بالمترددين على مطعم بمدينة نصر .. والأمن يتدخل

أمن القاهرة يوجه ضربات لعصابات السرقات ومروجي المخدرات .. تفاصيل

فتح محور الميثاق بالقاهرة بعد تنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبرى المشاة.. اليوم

سقوط هارب في القاهرة محكوم عليه بغرامات 20 مليون جنيه

أمن القاهرة يضبط لصا سرق أموالا من أجنبي بالمعادي

ترشيحاتنا

الأهلي يوافق على انتقال شادي حسين إلى زد مقابل 12 مليون جنيه

ضبط المسئولين عن تصوير امتحان تفاضل الثانوية بجوار بلاعة حمام وإحالتهم للنيابة

حقيقة إلغاء منهج «Discover» لطلاب الصفوف الابتدائية

بسام راضي يرأس اجتماعًا طارئًا لتنسيق التحرك الجماعي بشأن فلسطين

أخبار تهمك.. مفاجآت في أسعار الذهب والدولار.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم .. شاب مصري يستدرج ثرية خليجيه ..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتعدي عنه قورا.. نوع من الصن بلوك منتشر بالأسواق يسبب سرطان الجلد

بسعر خرافي.. شاهد ياسمين صبري بإطلالة مميزة في أحدث ظهور بالسعودية

شاهد| أمينة شلباية تثير الجدل بطريقتها في تناول طاجن البطاطس باللحمة

قلبت السعودية.. ملابس ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

فيديو

شاهد.. تصرف غريب من إيهاب توفيق داخل قبر علاء عبد الخالق

مقطع فيديو لأم تطالب بالعدالة لابنتها بعد قيام زوجها بتصرف صادم.. شاهد

الكاف كلمة السر.. الزمالك يقترب من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية «فيديوجراف»

اعترافات صادمة.. فيلم وثائقي يكشف خطة اغتيال الزعيم عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ