الخطة الكاملة لتطوير حديقة الحيوان.. وهذا هو مصير الأشجار النادرة

صرح أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه اعتبارا من اليوم، الأحد 9 يوليو، سوف تبدأ خطة تطوير حديقة الحيوان.

خطة التطوير

وأضاف أن خطة تطوير الحديقة تستهدف رفع كفاءة جميع خدماتها، بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها، مع الحفاظ على طابعها الأثرى والنباتات والأشجار النادرة واستعادة طابعها التراثي، مع إعادة إحيائها كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء تعد متنفساً للمواطنين، حتى تكون حديقة الحيوان على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية.

يأتي ذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولى لحدائق الحيوان وتحت إشراف الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان.

وأوضح "إبراهيم" أنه نظرا لحجم أعمال التطوير والترميم الكبيرة التي سوف يتم في البنية الأساسية المتهالكة، الأمر الذي يتطلب حفر الطرق الداخلية، وبالتالي صعوبة استقبال المواطنين حرصا على سلامتهم أثناء مدة التطوير، والتى سيتم ضغطها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل سرعة فتح الحديقة أمام الزائرين.

كما أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة عن البدء كذلك في تطوير حديقة الأورمان بالتزامن مع حديقة الحيوان، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة بتعظيم الاستفادة من أصولها حتى تحقق الأهداف المرجوة منها.

ويستلم التحالف المكون من “الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وأبناء سيناء، وحديقتي" حديقة الحيوان لبدء أعمال التطوير التي سوف تستمر لمدة عام تقريبا.

وبدأت عملية إغلاق حديقة الحيوان في الجيزة ووضع لافتة مكتوب عليها "حديقة الحيوان مغلقة لحين الانتهاء من أعمال التطوير"، وقال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه اعتبارا من اليوم، الأحد 9 يوليو، سوف تبدأ خطة تطوير حديقة الحيوان، التي تهدف إلى رفع كفاءة جميع خدماتها، بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها، مع الحفاظ على طابعها الأثرى والنباتات والأشجار النادرة واستعادة طابعها التراثي، مع إعادة إحيائها كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء تعد متنفساً للمواطنين، على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان.

من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، في تصريحات تلفزيونية، أن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية بالاستعانة بخبراء عالميين ستكون القائم على عملية تطوير حديقة حيوان الجيزة، لإعادة الحديقة للتخطيط العالمي مع استمرار ولاية الحديقة كاملة للدولة.

مصير الأشجار والحيوانات

وأكد أنه "لن يتم المساس بالأشجار الجميلة المعمرة في حديقة حيوان الجيزة، كما سيتم زيادة جمال المساحات الخضراء، واقتناء أنواع الحيوانات وطريقة عرضها وارتفاع معايير الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان".

