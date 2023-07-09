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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تسجل 102 حريق في غابات مقاطعة ماجادان خلال يوم واحد

صدى البلد

أعلنت وزارة الموارد الطبيعية الروسية، تسجيل ما لا يقل عن 102 حريق خلال يوم واحد في غابات مقاطعة ماجادان شمال شرقي البلاد، على مساحة 135 ألف هكتار من غابات "التايجا" الشمالية.


وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد - أنه تم تسجيل 102 حريق طبيعي خلال يوم واحد غطت مساحة تبلغ 148 ألفا و711 هكتارا، مبينة أنه تم إخماد 18 حريقا منها على مساحة 13 ألفا و 762 هكتارا، فيما لا يزال هنالك 84 حريقا نشطا على مساحة تشكل أكثر من 134هكتارا، ويتم إخمادها بمشاركة أكثر من 600 رجل إطفاء.


وأشار البيان إلى عمل أكثر من 386 شخصا على إخماد الحرائق في المقاطعة ضمن خطة تدريب إقليمية، ويضم فريق العمل الإقليمي رجال إطفاء من مقاطعة إيركوتسك، ومقاطعة زابايكال، وبريمورسكي كراي، وجمهورية تيفا، والمقاطعة العبرية ذاتية الحكم في الشرق الأقصى الروسي، إضافة إلى الطائرات والمعدات الخاصة بإخماد الحرائق.


وأوضح البيان أنه في الوقت الراهن تتم مراقبة حريقين على أراضي محمية "ماجادانسكي" الطبيعية، مؤكدة عدم وجود أي تهديد للمناطق المأهولة والمواقع الاقتصادية.


يذكر أنه تم إعلان حالة الطوارئ بمقاطعة ماجادان -في وقت سابق- جراء الحرائق في الغابات ومنع سكان المقاطعة من التوجه نحو الغابات.
 

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