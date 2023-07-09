‏أمن القاهرة يكشف لغز واقعتي سرقة ويضبط مرتكبيها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف لغز واقعتي سرقة وضبط مرتكبيها التي تمت في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

فقد تم ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية "، مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية حال إستقلالهما مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة القسم ، وبحوزتهما (2 هاتف محمول مجهولين المصدر) ، وبمناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بإستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما ، كما أقرا بأنهما وراء إرتكاب عدد (11) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وأن المضبوطات من متحصلات وقائع السرقة ، كما تم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المستولى عليها لدى عميليهما "سيئى النية" ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهماهما بالسرقة.

وضبط شخصين ، مقيمان بدائرة قسم شرطة الوايلى لقيامهما بسرقة أجزاء من سيارات من إحدى الورش الكائنة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب "كسر القفل" وإرتكابهما واقعة سرقة أخرى من داخل ورشة بدائرة قسم شرطة الوايلى، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" أمكن ضبطه ، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.