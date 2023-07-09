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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على نصاب يبيع عملات افتراضية على تليجرام

عملات افتراضية
عملات افتراضية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .

ورصد قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بالترويج لأحد التطبيقات الإلكترونية عبر تطبيق "تليجرام" ، ودعوة متصفحى التطبيق المشار إليه لإستثمار أموالهم من خلال شراء العملات الإفتراضية المشفرة وتحصيل قيمة تلك العملات عبر محافظ إلكترونية بالمخالفة للقانون.

 وبالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه والقائم على الترويج لذلك التطبيق وتبين أنه (مقيم بمحافظة الإسكندرية).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمحل سكنه وبحوزته (4 هواتف محمولة – 31 شريحة هاتف محمول وعقود الشراء الخاصة بهم بأسماء أشخاص مختلفة مربوطة بمحافظ مالية تستخدم فى ممارسة نشاطه الإجرامى) وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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