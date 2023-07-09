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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بيت الزكاة: مد فترة تلقي طلبات تيسير الزواج حتى نهاية الأسبوع

بيت الزكاة والصدقات
بيت الزكاة والصدقات المصري

قرر «بيت الزكاة والصدقات المصري» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مد فترة تلقي طلبات تيسير الزواج – في اطار مبادرة «فرحة»-  بجميع محافظات الجمهورية، على أن يستمر تلقي الطلبات لمدة أسبوع يبدأ من اليوم الأحد 9 يوليو 2023 وذلك نظرًا للاقبال الكبير على المبادرة وتلبية لرغبة المستحقين في منحهم المزيد من الوقت لاستكمال أوراقهم.

بيت الزكاة والصدقات المصري

 

وأكد «بيت الزكاة والصدقات المصري»  في بيان له اليوم  حرصه مساعدة الشباب المقبل على الزواج وغير قادر على تحمل أعباء الحياة عن طريق مساعدتهم فى شراء مستلزمات الزواج وتوفير الأجهزة الكهربائية والاحتياجات المعيشية لإتمام اجراءات الزواج.

وأوضح البيان أن التقديم للاستفادة من مبادرة «فرحة» سيكون عن طريق الموقع الإلكتروني : اضغط هنا


وأشار «بيت الزكاة والصدقات المصري» إلى أن المستندات المطلوبة للتقديم، هي:
صورة البطاقة الشخصية للاب والام
صورة البطاقة الشخصية للعروس.
صورة شهادات الميلاد للأخوة والاخوات.
صورة وثيقة زواج حديثة لم يمر عليها أكثر من ٦ شهور.
صورة عقد الايجار .
برنت تأمينات اجتماعية.
صورة إيصال مرافق /كهرباء او غاز او مياه.

وأكد البيان أن بيت الزكاة والصدقات المصري يهدف إلى التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع وبث روح التكافل والتراحم بين افراد المجتمع وتنمية اموال الصدقات والتبرعات والوصايا والهبات والاعانات الخيرية في اعمال البر فضلا عن صرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعًا.

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات المصري» أنه سيتم خلال المبادرة تقديم مساعدات نقدية مباشرة لمساعدة الفتيات على شراء مستلزمات الزواج الأساسية ، كمساهمة من بيت الزكاة في مشاركة الأباء أومن يعول تلك الفتيات في تحمل أعباء ونفقات الزواج أو من لم يستطع تلقى تلك الخدمة من الهيئات والجهات المعنية ولجمعيات الخيرية فى مناطق سكنهم .

بيت الزكاة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر طلبات تيسير الزواج فرحة

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