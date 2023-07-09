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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حشيش وبانجو .. ضبط 6 قضايا مخدرات فى حملة أمنية بدمياط

قوات الشرطة
قوات الشرطة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (فارسكور – الزرقا – كفر سعد - كفرالبطيخ ) وقسمى شرطة (دمياط الجديدة – رأس البر).

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات عبارة عن (كمية لمخدر الحشيش وزنت 11,500 كيلو جرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 18 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش – فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (عدد 7 متهمين لـ " 4 منهم معلومات جنائية").

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .

أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الأسلحة النارية امن دمياط حملة امنية قضايا مخدرات

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