حشيش وبانجو .. ضبط 6 قضايا مخدرات فى حملة أمنية بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (فارسكور – الزرقا – كفر سعد - كفرالبطيخ ) وقسمى شرطة (دمياط الجديدة – رأس البر).

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات عبارة عن (كمية لمخدر الحشيش وزنت 11,500 كيلو جرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 18 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش – فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (عدد 7 متهمين لـ " 4 منهم معلومات جنائية").

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .