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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أبوها خطفه واحتجزه فى منزل مهجور بالجيزة.. شاب ينصب على فتاة جامعية

اختطاف شخص
اختطاف شخص

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبشواى بمديرية أمن الفيوم من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) بغياب ابنه  22 عاما عن مسكنهما، وتلقيه اتصال هاتفى من شخص مجهول أخبره خلاله بقيامه بإختطاف ابنه لقيامه بالنصب على كريمته "طالبة جامعية بإحدى الجامعات خارج البلاد " والإستيلاء منها على مبلغ مالى بزعم تحويلها لجامعة أخرى دون الوفاء بذلك.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (4 أشخاص - مقيمين بنطاق محافظتى "الجيزة ، الفيوم").

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط 3 منهم وبحوزة كل منهم سلاح أبيض "مطواه" وتم تحرير المختطف.

وبمواجهتهم قرر أحدهم أنه نظراً لسابقة قيام المجنى عليه بالإتفاق مع كريمته على تحويلها لإحدى الجامعات مقابل مبلغ مالى وقيامه بتحويل جزء من المبلغ المالى للمجنى عليه أثناء تواجده خارج البلاد وأنه عقب عودة المجنى عليه للبلاد ومماطلته فى إعادة المبلغ المالى استعان بباقى المتهمين وقاموا بإستدراجه لإحدى المناطق بالجيزة بزعم تسليمه باقى المبلغ المالى المتفق عليه ولدى وصوله قاموا بإختطافه داخل سيارة "ميكروباص" ملك وقيادة أحد المتهمين وإحتجازه داخل منزل (مهجور ملك والد أحدهم) وبسؤال المجنى عليه أيد ما سبق وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى أثناء تواجده خارج البلاد وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام امن الفيوم خارج البلاد سلاح ابيض طالبة جامعية منزل مهجور

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