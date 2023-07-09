ضبط كميات من الهيروين بـ 11.5 مليون جنيه في السويس.. تفاصيل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن السويس نشاط (عدة عناصر إجرامية) إعتزموا بنقل وتهريب كمية من مخدر الهيروين الخام من شرق قناة السويس إلى غربها بدائرة قسم شرطة الجناين لترويجها على عملائهم .

وتابعت الإدارة نشاط أحد العناصر الإجرامية لحيازته كمية لمخدر الهيدرو لترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة فيصل مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم و ضبط ( 3 سيدات ) حال تواجدهن بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس وبحوزتهن (كمية لمخدر الهيروين الخام وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى).

وتم ضبط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس) وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 250 كيلو جرام – مبلغ مالى).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (11٫500٫000 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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