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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا نملك الصلاحية.. رئيس الأركان الإسرائيلي يهاجم العصيان داخل جيش الاحتلال

رئيس الأركان الإسرائيلي
رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي

هاجم رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بشدة جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين يهددون بعدم الامتثال للخدمة في الجيش، بسبب التشريعات القضائية التي تجريها الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو.

وقال هاليفي، لدى حضوره مراسم تبادل قائد المنطقة الجنوبية، اليوم الأحد: "تلزمنا هذه الأيام بالتركيز على المهمة الأمنية والتماسك الذي يدعمها، ليس لدينا الصلاحية في الواقع الحالي لعدم الامتثال للخدمة بوجه كل تحد ومهمة".

ودفعت التطورات المتسارعة بخصوص التعديلات القضائية قبل أسبوعين، أعضاء سابقين في الشاباك إلى تحذير نتنياهو من الوضع الذي قد ينشأ بحال لم توقف الحكومة على الفور التشريع الخاص ببند المعقولية الذي يضمن للقضاء سلطته في مراقبة القرارات الحكومية.

وجاء في الرسالة: "نحن المئات من متقاعدي الشاباك المطلعين بشكل وثيق على الأنظمة الحيوية في جهاز الأمن، والتعقيدات التي تميز المجتمع الإسرائيلي، ندعو رئيس الوزراء ووزير الأمن إلى وقف التشريع على الفور ووضعه جانبا".

كما هدد 110 من المتطوعين في سلاح الجو ضمن رسالة بعثوا بها لوزير الأمن يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي بأنهم سيرفضون التطوع في خدمة الاحتياط بحال واصلت الحكومة المضي بالعمل على بنود خطة الإصلاح الإشكالية وبضمنها بند المعقولية".

وصباح اليوم، ذكر موقع "والا" العبري، أن المئات من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، رفضوا الخدمة العسكرية، وذلك بسبب التشريعات القضائية التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو.

وبحسب موقع "والا"، فإن "أكثر من 420 جنديًا من جنود الاحتياط في وحدة الكوماندوز البحري (شايطيت 13) أعلنوا الليلة الماضية، رفضهم للخدمة العسكرية لحين وقف مخطط التشريعات القضائية.

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