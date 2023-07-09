بعد ضبط أطنان لحوم فاسدة .. كيف تكتشف أنك تناولت منها

تمكنت الأجهزة الرقابية خلال الأيام الماضية، من ضبط أطنان من اللحوم الفاسدة فى عدة محافظات مما يتسبب فى التسمم الغذائي فهو من أكثر المشكلات التى تصيب الإنسان عند تناول أطعمة فاسدة .

ووفقا لما جاء فى موقع المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض، نرصد لكم أكثر أعراض التسمم الغذائي شيوعًا لتتمكن من اكتشافها وعلاجها سريعا إذا تناولت لحوم فاسدة دون قصد، وهي:

إسهال

آلام أو تقلصات في المعدة

غثيان

التقيؤ

حمى

إذا كنت تعاني من الإسهال أو القيء ، فتأكد من شرب الكثير من السوائل لمنع الجفاف (عدم وجود كمية كافية من الماء في جسمك).

علامات التسمم الغذائي الخطيرة



راجع الطبيب إذا كان لديك أي مشكلة من أعراض التسمم الغذائي الشديدة ، وهى:

الإسهال الدموي

إسهال يستمر لأكثر من 3 أيام

ارتفاع في درجة الحرارة أعلى من 102 درجة فهرنهايت

يتقيأ كثيرًا بحيث لا يمكنك الاحتفاظ بالسوائل

علامات الجفاف ، والتي تشمل عدم التبول كثيرًا ، وجفاف الفم والحلق ، والشعور بالدوار عند الوقوف

ارتفاع حرارة الجسم



راجع طبيبك إذا كان التسمم الغذائي حدث لمرأة حامل وتعاني من حمى وأعراض أخرى شبيهة بالإنفلونزا لأنه يمكن أن تسبب بعض أنواع العدوى الخفيفة مشاكل في الحمل.