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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالبوستر الرسمي.. محمد عبد الرحمن يروج لفيلم البطة الصفرا

فيلم البطة الصفرا
فيلم البطة الصفرا

طرح الفنان محمد عبد الرحمن توتا، البوستر الرسمي لفيلم “البطة الصفرا”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلق محمد عبدالرحمن: “توكلنا علي الله انتظرونا فيلم البطة الصفرا قريبًا بجميع دور العرض”.

وانتهى صناع فيلم “البطة الصفرا” من تسجيل ثلاث أغانٍ خاصة بالفيلم سيتم طرحها كمواد دعائية للفيلم، بالإضافة لوجودها ضمن أحداثه.

الأغاني الثلاثة كلها من كلمات مصطفى البرنس، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع، وهندسة صوتية ماهر صلاح.

الأغاني الثلاثة بأصوات النجوم عبد الباسط حمودة وأحمد أمين، وهو أحد ضيوف الشرف بالعمل، والأغنية الثالثة للمطرب الصاعد أحمد الخطيب.

وانتهى المخرج عصام نصار من تصوير الفيلم منذ أسبوعين.

أبطال فيلم “البطة الصفرا”
ويلعب بطولة فيلم “البطة الصفرا”، النجوم محمد عبد الرحمن وغادة عادل، بالاشتراك مع الفنانين محمود حافظ وفرح الزاهد وإبرام سمير وحسن أبو الروس وأحمد طلعت.

الفنان محمد عبد الرحمن توتا محمد عبد الرحمن توتا توتا فيلم “البطة الصفرا” البطة الصفرا”

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