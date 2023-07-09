صدمة قوية لـ الزمالك.. إمام عاشور في الأهلي الموسم المقبل

شهدت الساعات الأخيرة الماضية تطورات في صفقة انضمام إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي إلى صفوف الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب الناقد الرياضي خالد طلعت عبر حسابه علي فيسبوك “عاجل .. إمام عاشور في الأهلي، تم الاتفاق المبدئي بين إمام عاشور والنادي الأهلي ونادي ميتلاند الدنماركي على اتمام الصفقة بشكل نهائي ورسمي”.

وأضاف "يتبقى فقط بعض الرتوش القليلة حول المقابل المادي وحول نوع الصفقة وهل ستكون بيع نهائي أو اعارة سنة بنية البيع.



ويأتي تحرك مسئولي الأهلي للتعاقد مع إمام عاشور بعد موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على ضم اللاعب، ليكون بديلا لحمدي فتحي في وسط الملعب الذي رحل إلى الوكرة القطري.