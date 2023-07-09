قرار عاجل من كاف بشأن القوائم الإفريقية للأندية .. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية، عن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بشأن قوائم الأندية للمسابقات الإفريقية.

ووفقًا لصحيفة “كفروتر” السودانية فإن الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” قرر تمديد فترة التسجيلات في القائمة الإفريقية “CMS” حتى الثلاثين من سبتمبر المقبل على ألا يشارك اللاعبين المسجلين في شهر سبتمبر إلا إبتداء من دور المجموعات الذي ستلعب 3 جولات منه في ديسمبر من العام الحالي على غير العادة.

وأوضحت أن قرار كاف يعني استطاعة الأندية إضافة لاعبيها في القائمة إعتبارًا من 15 يوليو الحالي حتى 31 من نفس الشهر للاعبين المشاركين في الأدوار التمهيدية.

مشاركات الأندية المصرية في بطولات “كاف”

يُذكر أن الأهلي وبيراميدز سيشاركان في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، بينما سيشارك الزمالك وفيوتشر في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.