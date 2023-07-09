عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيناس مكي: رفضت مواطن ومخبر وحرامي بسبب المشاهد الجريئة

ايناس مكي
ايناس مكي

تحدثت الفنانة إيناس مكي عن فكرة اعتذارها عن فيلم مواطن ومخبر وحرامي بسبب المشاهد الجريئة قائلة:' جالي دور بطولة في فيلم مواطن ومخبر وحرامي ومرفضتوش عشان دا المخرج داوود عبد السيد دا مخرج كبير، روحت صورت بروفات لمدة شهرين وكانت البطلة حنان ترك مش هند صبري وكان دوري ٣٢ مشهدا منهم ٨ مشاهد هو اللي كاتبهم مشاهد حميمية.


وأضافت مكي خلال حوارها مع الإعلامية انجي هشام في برنامج المنسي عبر قناة هي:' كان دور بنت متحررة اسمها مديحة وروحت لاستاذ داوود قلتله عاوزة أتكلم مع حضرتك فهمني المشاهد دي هتتعمل إزاي لأني مش هعرف أعمل المشاهد ساعتها اتكلمت بمنتهى الاوبن مايند وقلتله كل ما يخدم الدور هنصوره بصلي وقام راح الفيلم.

 

وتحدثت إيناس مكي عن رأيها في مصطلح السينما النظيفة :' ضد تصنيف مصطلح السينما النظيفة لأنه مستفز زي ما اقولك دي ترابيزة نضيفة ودي مش نضيفة وانا مع اننا نخدم على  الدور كما يجب مش لازم نعمل مشاهد احنا كأسرة نتكسف منها، وزوايا السينما نقدر نصور منها كل حاجه.


يذكر، أن برنامج " المنسي" هو برنامج على قناة " هي" تقديم الإعلامية انجي هشام، ويذاع يومي السبت والأحد في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءا  ويستضيف عددا من نجوم الفن والإعلامين الذي غابت عنهم أضواء الشهرة والنجومية.


 

ايناس مكى مواطن ومخبر وحرامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

قرار حازم من وزارة الشباب والرياضة بشأن عزل رئيس الزمالك

مصير المتهمين في مقتل طبيب الساحل.. تفاصيل جديدة

ناقد رياضي يصدم كهربا قبل ساعات من انتهاء مهلة سداد غرامة الزمالك

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

صورة في اليونان.. غادة عادل تثير التكهنات حول عودتها لطليقها مجدي الهواري

قرار عاجل من كاف بشأن القوائم الإفريقية للأندية .. تفاصيل

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

أشاد بجهود العاملين.. وزير الصحة يتفقد المقر الرئيسي للإسعاف بـ كوم الدكة

قبول دفعة جديدة يالكليات العسكرية وخريجى الجامعات حملة المؤهلات العليا|اعرف الشروط والتفاصيل

لماذا صلاة العصر سرية؟.. افعل مثل النبي ولا تجهر بها لـ7 أسباب

ماكرون يحذر من خطر الصين ويرفض مشروع الناتو في اليابان

بعد اقترابه من تحقيق 100 مليون مشترك| ثريدز يقودك للحبس بهذه الحالات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنازتان في يومين.. وفاة شاب بعد ساعات من رحيل والده

بجامعة المنصورة| تفاصيل اكتشاف دواء جديد يعالج السرطان في 10 أيام

الداخلية تنظم الملتقى الثالث لشباب المناطق الحضارية الجديدة |صور

مارك وابنته يشعلان السوشيال ميديا لسبب غريب.. شاهد الصورة

فيديو

إمام عاشور أهلاوي.. الخطيب يتدخل واللاعب يوافق ومحاولات زملكاوية للتسخين.. فيديوجراف

حكاية مشهد أكاديمية الفنون.. أزمة تضرب «ليه لأ» ومطالبات بالاعتذار وتدخل نقابة التمثيل

حريق جمصة .. إخلاء عمارتين وسقوط ضحايا

الذهب يتراجع بقوة وعيار 21 يسجل أدنى مستوى منذ فترة .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ