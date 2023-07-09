إيناس مكي: رفضت مواطن ومخبر وحرامي بسبب المشاهد الجريئة

تحدثت الفنانة إيناس مكي عن فكرة اعتذارها عن فيلم مواطن ومخبر وحرامي بسبب المشاهد الجريئة قائلة:' جالي دور بطولة في فيلم مواطن ومخبر وحرامي ومرفضتوش عشان دا المخرج داوود عبد السيد دا مخرج كبير، روحت صورت بروفات لمدة شهرين وكانت البطلة حنان ترك مش هند صبري وكان دوري ٣٢ مشهدا منهم ٨ مشاهد هو اللي كاتبهم مشاهد حميمية.



وأضافت مكي خلال حوارها مع الإعلامية انجي هشام في برنامج المنسي عبر قناة هي:' كان دور بنت متحررة اسمها مديحة وروحت لاستاذ داوود قلتله عاوزة أتكلم مع حضرتك فهمني المشاهد دي هتتعمل إزاي لأني مش هعرف أعمل المشاهد ساعتها اتكلمت بمنتهى الاوبن مايند وقلتله كل ما يخدم الدور هنصوره بصلي وقام راح الفيلم.

وتحدثت إيناس مكي عن رأيها في مصطلح السينما النظيفة :' ضد تصنيف مصطلح السينما النظيفة لأنه مستفز زي ما اقولك دي ترابيزة نضيفة ودي مش نضيفة وانا مع اننا نخدم على الدور كما يجب مش لازم نعمل مشاهد احنا كأسرة نتكسف منها، وزوايا السينما نقدر نصور منها كل حاجه.



يذكر، أن برنامج " المنسي" هو برنامج على قناة " هي" تقديم الإعلامية انجي هشام، ويذاع يومي السبت والأحد في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءا ويستضيف عددا من نجوم الفن والإعلامين الذي غابت عنهم أضواء الشهرة والنجومية.



