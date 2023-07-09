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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بريان كوبيو: الاتفاق الأمني مع أمريكا يعزز القدرات العسكرية لـ بابوا غينيا

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

قال السفير بريان كوبيو مدير معهد بابوا غينيا الجديدة للشؤون الدولية، إن الاتفاق الأمني الذي عقدته بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية، يثري كلا البلدين، حيث كان هناك ضعف كبير للقدرات العسكرية لبابوا غينيا خلال الـ47 سنة الأخيرة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية منى شكر في برنامج "العالم شرقا" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن بلاده تحاول رفع القدرات العسكرية للجيش برا وبحرا وجوا، وهذا هو الهدف من الاتفاقية مع الولايات المتحدة، وهناك اتفاقات عسكرية أخرى مع فرنسا وبريطانيا وأستراليا.

الجيش الأقوى

ولفت إلى أن هذه الاتفاقات مهمة جدا لتعزيز قدرات بلاده العسكرية، بخاصة حين يكون الاتفاق مع الدولة صحابة الجيش الأقوى في العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الخارجية الأمريكية إن الاتفاقية "ستعزز التعاون الأمني وتقوي علاقتنا الثنائية أكثر وتحسن القوة الدفاعية لبابوا غينيا الجديدة وتزيد الاستقرار والأمن في المنطقة".

الدول القاهرة الإخبارية الولايات المتحدة الامريكية بريطانيا وأستراليا فرنسا وبريطانيا غينيا الجديدة استراليا

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