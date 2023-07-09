بدعم استثمارات المرافق ..1.3% نمو الناتج الصناعي بـ كوريا الجنوبية خلال مايو الماضي

ارتفع الناتج الصناعي في كوريا الجنوبية خلال مايو الماضي بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر الذي سبقه، نتيجة زيادة مبيعات التجزئة والاستثمارات في المرافق، وفقًا لبيانات معهد التنمية الكوري.

وأوضحت البيانات أن الاقتصاد الكوري تجاوز أدنى مستوياته مؤخرًا على خلفية انتعاش قطاع التصنيع، كما أن الصناعة التحويلية تظهر بوادر على تحسن الانكماش، بينما انخفضت صادرات أشباه الموصلات التي تعد عنصر التصدير الرئيسي في كوريا الجنوبية، بنسبة 28% على أساس سنوي في يونيو وسط انخفاض الطلب وانخفاض أسعار الرقائق.

نمو صناعات التعدين

من جهة أخرى، ارتفع إنتاج كوريا الجنوبية في صناعات التعدين والتصنيع والغاز والكهرباء خلال شهر مايو بنسبة 3.2% على أساس شهري بعد الأداء القوي في قطاعين السيارات والرقائق، بعد أن سجلا نموًا بلغ 8.7% و4.4% على التوالي.