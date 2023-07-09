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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسامة السعيد: على أوروبا تقديم المزيد من الدعم لدول جنوب المتوسط

اوروبا
اوروبا

قال الدكتور أسامة السعيد الباحث في الشؤون الدولية، إن المناوشات التي وقعت بين الأمن التونسي وبعض المهاجرين غير الشرعيين في مدينة صفاقس التونسية، أمر متوقع في ظل تفاقم حالات الهجرة غير الشرعية في تونس وتزايد الأزمة الاقتصادية.

وأضاف السعيد خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الرأي العام التونسي بات في مجمله معاديا لموجات الهجرة، ورافضا لهذا التدفق غير المحسوب من المهاجرين.

 ظروف اقتصادية

وأوضح أن الرأي العام التونسي يرفض أيضا تحويل تونس من معبر للمهاجرين غير الشرعيين للشواطئ الأوروبية إلى مستقر لهؤلاء المهاجرين، بخاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعانيها تونس، ما يمثل ضغطا على بنية المجتمع والسلطات في تونس.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يتبع الآن سياسة تصدير الحدود، بحيث يبعد الحدود التي يقصدها المهاجرون عن شمال المتوسط إلى دول جنوب المتوسط، وما يقال عن دعم الاتحاد الأوروبي لدول جنوب التوسط غير كاف، ولا بد من زيادة الدعم لهذه الدول، منوها بأن تونس مجرد مثال وما حدث في صفاقس ممكن أن يتكرر في أي مدينة جنوب المتوسط.
 

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