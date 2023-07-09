4.7 مليون خدمة.. خالد عبد الغفار يكشف تفاصيل مبادرة 100 يوم صحة

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تفاصيل مبادرة 100 يوم صحة، قائلا:" المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، التي انطلقت من يوم 25 يونيو الماضي، لها أهداف عديدة، منها تقديم الخدمات الصحية والوقائية، والصحة الإنجابية والنفسية.

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"عدد الخدمات التي تم تقديمها ٤ ملايين و٧٢٧ ألف خدمة من خلال القرارات الخاصة بالعلاجات وقوائم الانتظار والأطفال اللذين تم مناظرتهم للتطعيمات والمقيمين على القوافل الطبية.

وأكمل:"متوسط الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين من خلال مبادرة “100 يوم صحة”، يقترب من 500 ألف خدمة يوميا لكافة المواطنين، وهو ما يدل على إقبال المواطنين على الخدمات الصحية.