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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسام عبدالغفار: 500 ألف خدمة يوميا للمواطنين تقدمها مبادرة 100 يوم صحة.. فيديو

مبادرة 100 يوم صحة
مبادرة 100 يوم صحة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، والتي انطلقت من يوم 25 يونيو الماضي، لها أهداف عديدة، منها تقديم الخدمات الصحية والوقائية، والصحة الإنجابية والنفسية.


وقال حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أنه منذ بدء المبادرة، بلغ عدد الخدمات التي تم تقديمها إلى ٤ ملايين و٧٢٧ ألف خدمة من خلال القرارات الخاصة بالعلاجات وقوائم الانتظار والأطفال اللذين تم مناظرتهم للتطعيمات والمقيمين على القوافل الطبية،  وكذلك الزيارات المنزلية من الراهبات الريفيات أو المنتفعات بعيادات تنظيم الأسرة.

 

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هناك متابعة لاستدامة الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين، مؤكدا أن الخط الساخن 15225، وهو الرقم الذي يستطيع المواطن من خلالها الاستفسار عن أماكن "مبادرة 100 يوم صحة، ومعرفة أماكن المستشفيات والقوافل المتنقلة.

 

الخدمات الصحية

وأشار حسام عبد الغفار إلى أن متوسط الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين من خلال مبادرة “100 يوم صحة”، يقترب من 500 ألف خدمة يوميا لكافة المواطنين، وهو ما يدل على إقبال المواطنين على الخدمات الصحية.

حسام عبد الغفار 100 يوم صحة الخدمات الصحية قوائم الانتظار القوافل الطبية

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