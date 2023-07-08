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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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«عبد الغفار»: تقديم 4 ملايين و727 ألف خدمة بمبادرة «100 يوم صحة»|فيديو

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزراة الصحة

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن المبادرة الرئاسية في مجال الصحة تستهدف 104 ملايين مواطن مصري، بالإضافة إلى 9 ملايين ضيف المقيمين على الأراضي المصرية لتكثيف تقديم جميع الخدمات التي تبادرها وزارة الصحة سواء كانت علاجية أو وقائية أو مرتبطة بالصحة الإنجابية وذلك لمنع انتشار الأمراض  التي تنتقل من الحشرات والقوارض والتأكد من سلامة وأمن ما يتناوله المصريين من منتجات غذائية خلال 100 يوم منذ إطلاق المباردة من 6/25 من الشهرالماضي.

وأكد عبد الغفار خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي “هيثم سعودي ”ببرنامج "نشرة الأخبار" المذاع على فضائية "دي أم سي"، أنه قد صدر قرارا بالأمس حيث بلغ عدد الخدمات التي تم تقديمها إلى ٤ ملايين و٧٢٧ ألف خدمة من خلال القرارات الخاصة بالعلاجات وقوائم الانتظار والأطفال اللذين تم مناظرتهم للتطعيمات والمقيمين على القوافل الطبية،  وكذلك الزيارات المنزلية من الراهبات الريفيات أو المنتفعات بعيادات تنظيم الأسرة.

 

فحص المقبلين على الزواج وفحص الأورام والأمراض المزمنة

وأشار حسام عبد الغفار أيضا إلى المبادرات الخاصة بفحص المقبلين على الزواج وفحص الأورام والأمراض المزمنة والكشف المبكر على حديثي الولادة.

التأمين الصحي الشامل

وأضاف دكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن الدولة المصرية أصبحت منذ عام 2013 بمنظومة التأمين الصحي الشامل بهدف الوصول إلى تغطية صحية لكافة المصريين، وبدأ التطبيق الفعلي في جميع المحافظات.

حسام عبد الغفار مجال الصحة المبادرة الرئاسية وزارة الصحة ٤ مليون و٧٢٧ ألف خدمة الأمراض المزمنة فحص الأورام الزواج التامين الصحي الشامل

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