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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسام عبد الغفار: 100 مليون صحة تستهدف 104 مليون مواطن و9 ملايين مقيم

فحص المقبلين على
فحص المقبلين على الزواج

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن المبادرة الرئاسية في مجال الصحة تستهدف ١٠٤ مليون مواطن مصري، بالإضافة إلى ٩ مليون ضيف المقيمين على الأراضي المصرية لتكثيف تقديم جميع الخدمات التي تبادرها وزارة الصحة سواء كانت علاجية أو وقائية أو مرتبطة بالصحة الإنجابية وذلك لمنع انتشار الأمراض  التي تنتقل من الحشرات والقوارض والتأكد من سلامة وأمن ما يتناوله المصريين من منتجات غذائية خلال ١٠٠ يوم منذ إطلاق المباردة من 6/25 من الشهرالماضي.


وأكد عبد الغفار خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي “هيثم سعودي ”ببرنامج "نشرة الأخبار" المذاع على فضائية "الدي إم سي"، أنه قد صدر قرارا بالأمس حيث بلغ عدد الخدمات التي تم تقديمها إلى ٤ مليون و٧٢٧ ألف خدمة من خلال القرارات الخاصة بالعلاجات وقوائم الإنتظار والأطفال اللذين تم مناظرتهم للتطعيمات والمقيمين على القوافل الطبية،  وكذلك الزيارات المنزلية من الراهبات الريفيات أو المنتفعات بعيادات تنظيم الأسرة.


وأشار حسام عبد الغفار أيضا إلى المبادرات الخاصة بفحص المقبلين على الزواج وفحص الأورام والأمراض المزمنة والكشف المبكر على حديثي الولادة.

التامين الصحي الشامل

وأضاف دكتور حسام عبدالغفار المتحدث بأسم وزارة الصحة أن الدولة المصرية أصبحت منذ عام ٢٠١٣ بمنظومة التأمين الصحي الشامل بهدف الوصول إلى تغطية صحية لكافة المصريين، وبدأ التطبيق الفعلي في جميع المحافظات.

الصحة الانجابية وزارة الصحة المبادرة الرئاسية الزواج فحص الأورام الأمراض تطعيمات عيادات تنظيم الأسرة منتجات غذائية حسام عبد الغفار ١٠٤ مليون مواطن مصري التامين الصحي الشامل

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