العقاد: 25 مليون خدمة صحية وطبية قدمتها منظومة التأمين الصحي في 4 محافظات

تحدث الدكتور محمد العقاد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بهيئة الرعاية الصحية، عن النجاحات التي حققتها منظومة التأمين الصحي الشامل منذ انطلاقها.

وأوضح محمد العقاد خلال مداخلة مع الإعلامى جابر القرموطى ببرنامجه مانشيت المذاع على قناة “سى بى سى” أن المنظومة تحظي بدعم القيادة السياسية وتطبق فعليا في ٤ محافظات عبر 297 منشأة تقدم خدمات طبية، إضافة إلى تطبيقها تجريبا في محافظتين.

واكد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بهيئة الرعاية الصحية، أنه خلال ال 4 سنوات تم تقديم حوالي 25 مليون خدمة صحية وطبية فى 4 محافظات.

واشار الدكتور محمد العقاد إلى أن تم انشاء ما يسمي بإدارة رضاء المنتفعين تستقبل جميع الشكاوى والاقتراحات من المرضى وذويهم داخل المنظومة.

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