الصحة: إصدار 94 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال 15 يوما

كشف خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تفاصيل مبادرة 100 يوم صحة، موضحا أنها تعتمد على أسطول ضخم من العيادات الطبية والقوافل العلاجية التي تتوجه للتجمعات السكانية.

وأضافت خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج “صالة التحرير” والمذاع عبر قناة "صدى البلد، أنه تم إصدار 94 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال الـ15 يوما الماضية من مبادرة 100 يوم صحة.



ولفت إلى أنه يتم الاهتمام بمبادرات الصحة من أجل الوصول إلى المواطن في الأماكن التي لا يستطيع فيها تلقي الخدمة وذلك من خلال العيادات المتنقلة.

واستطرد خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أنه يتم تكثيف التواجد في الأماكن الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 5 ملايين مواطن استفادوا من مبادرة 100 يوم صحة حتى الآن.

وأردف أنه يتم عرض تقارير أسبوعية على الرئيس السيسي للوقوف على معدلات الإنجاز في مبادرة 100 يوم صحة، موضحا أن الدولة المصرية لا تبخل عن المبادرات الصحية.