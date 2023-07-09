بحر وحب وأجواء رومانسية.. رونالدو وجورجينا يستمتعان بالعطلة الصيفية.. شاهد

يقضي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إجازته الصيفية برفقة صديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريجز بعدما توقفت مباريات كرة القدم عقب مشاركته مع نادي النصر السعودي.

ووثقت جورجينا صديقة نجم الكرة البرتغالية أجواء استمتاعهما مع صديقها في عرض البحر، وظهرا في لقطات عفوية وهما يسبحان، وأخرى وهما على ظهر اليخت الفاخر ، وظهر لاعب النصر السعودي في إحدى الصور على متن الـ«جيت سكي» وعلق قائلة "الاستمتاع بالشاطئ"

يذكر أن رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب منذ 2016، وأنجبا ألانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام (2022)،كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودان في عام2017 من أم بديلة أيضاً.

ويعيش كريستينانو وجورجينا معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلىنادي النصر في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.