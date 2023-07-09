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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال أيام .. انطلاق مهرجان العلمين "الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط"

العلمين
العلمين

قالت ميرنا عادل مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، إن هناك الكثير من الفعاليات الترفيهية في مهرجان العلمين، الذي يعتبر الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط.

وأوضحت خلال رسالة على الهواء، أن هذا المهرجان من أفضل الطرق لتقديم مدينة العلمين الجديدة للناس، والناس في مصر والوطن العربي يستحقون العروض والكرنفالات التي سيتم تنظيمها في الأيام المقبلة.

الوطن العربي

وأضافت، أن العلمين الجديدة تستحق هذا الشكل من العرض للمصريين والمواطنين في جميع أنحاء الوطن العربي، وأشارت إلى أنه خلال أيام قليلة سيتم إنطلاق مهرجان العلمين الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط.

وأوضحت أن الكرنفال سيتم من خلال 44 يوم من العروض الفنية والفعاليات المستمرة، بجانب الحضور الضخم، بحوالي مليون زائر.

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