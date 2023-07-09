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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدينة العلمين الجديدة.. أبرز علامات التنمية العمرانية في مصر

مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا مفصلا عن مدينة العلمين الجديدة، جاء فيه أنه في إطار تنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر، إذ تعد العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع وجرى تنفيذها على ساحل البحر المتوسط، بمساحة 49 ألف فدان، ويبلغ عدد السكان المستهدف نحو مليوني نسمة.

وقال التقرير: "بدأ تنفيذ المدينة في شهر أكتوبر 2016، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعد الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة علامة بارزة ومميزة على شاطئ البحر المتوسط، فضلا عن المنطقة الترفيهية، وهي منطقة محلات تجارية ومولات على البحر مباشرة، بمساحة 66.8 فدان، وتقع مباشرة أمام منطقة الأبراج، وتخدمها 4 أنفاق لعبور المشاه إلى داخل المنطقة الترفيهية".

جامعة العلمين

وتابع: "توجد بالمدينة جامعة العلمين الأهلية الدولية للعلوم والتكنتولوجيا التي تنفذ على مساحة 128 فدانا، إضافة لمشروع الداون تاون الذي يحتوي على وحدات سكنية بمواصفات تشطيب إسكان فوق المتميز، ومشروع سكن مصر للإسكان المتوسط، بخلاف مشروع الإسكان المتميز، بجانب الحي اللاتيني الذي يقام على مساحة 404 أفدنة، ويتكون من 6 مناطق بها 220 عمارة سكنية بمستوى تشطيبات فاخرة، ويضم مناطق خدمية متميزة ومواقف إنتظار سيارات ومجموعة من الحدائق".

واختتم التقرير: "يجري تنفيذ كومباوند سكني بمجتمع عمراني متكامل على 700 فدان، ملاصقا لمركز مارينا العلمين السياحي من الجهة الغربية الشاطئية، ويطل على بحيرات مدينة العلمين الجديدة المركزية، والمدينة من المستهدف أن تكون مدينة صالحة للحياة على مدار السنة، وتحتوي على كل الخدمات المختلفة التي تحقق جودة الحياة لكل المصريين بمنطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط".

الأبراج إكسترا نيوز الأبراج الشاطئية البحر المتوسط التنمية العمرانية الداون تاون العلمين الأهلية العلمين الجديدة

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