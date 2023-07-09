خالد عبد الغفار: 5 ملايين مواطن استفادوا من مبادرة 100 مليون صحة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أنه يتم تكثيف التواجد في الأماكن الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 5 ملايين مواطن استفادوا من مبادرة 100 يوم صحة حتى الآن.

وأردف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج “صالة التحرير” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، أنه يتم عرض تقارير أسبوعية على الرئيس السيسي للوقوف على معدلات الإنجاز في مبادرة 100 يوم صحة، موضحا أن الدولة المصرية لا تبخل عن المبادرات الصحية.

واستطرد: نعمل من أجل نكون وزارة للأصحاء وليس للمرضى من خلال مواجهة كل الأمراض التي يعاني منها المواطنين، حتى يتم بعد ذلك الاهتمام بصحة الإنسان.

وشدد على أن أن هناك نقص في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية لافتا إلى أن هناك تنسيق من أجل توفير البنك المركزي الاعتمادات الدولارية اللازمة للمستلزمات الدوائية والطبية.