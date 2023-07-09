عبد الغفار: تقرير أسبوعي للرئيس حول معدلات إنجاز 100 يوم صحة

كشف خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تفاصيل مبادرة 100 يوم صحة، موضحا أنه يتم عرض تقارير أسبوعية على الرئيس السيسي للوقوف على معدلات الإنجاز في مبادرة 100 يوم صحة، موضحا أن الدولة المصرية لا تبخل عن المبادرات الصحية.

وأردف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، أنه يتم عرض تقارير أسبوعية على الرئيس السيسي للوقوف على معدلات الإنجاز في مبادرة 100 يوم صحة، موضحا أن الدولة المصرية لا تبخل عن المبادرات الصحية.



واستطرد: نعمل من أجل نكون وزارة للأصحاء وليس للمرضى من خلال مواجهة كل الأمراض التي يعاني منها المواطنون، حتى يتم بعد ذلك الاهتمام بصحة الإنسان.

وشدد على أن هناك نقصا في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، لافتا إلى أن هناك تنسيقا من أجل توفير البنك المركزي الاعتمادات الدولارية اللازمة للمستلزمات الدوائية والطبية.