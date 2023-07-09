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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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علاء السقطي: وجود مشكلة في الاستيراد يضمن تسويق المنتج المحلي

صدى البلد

كشف علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن دليل الاستثمار يوضح خطوات الاستثمار بداية من الرخصة والأرض وكل الإجراءات.


وأكد خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن عمل السجل التجاري يحتاج بطاقة الرقم القومي ويتم استخراجه في اليوم التالي والمكان سهل توفيره من خلال الإيجار.


وأضاف أنه في حالة طلب رخصة وماكينة إنتاج قماش يكون مطلوب من المتقدم عقد إيجار وجهة تمويل مثل البنك والذي قد يعطي سعر الماكينة كاملا، ودراسة جدوى وآلية التسويق وهذا أول ما يتم التفكير فيه.


وأردف علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه تم إنشاء عدة مصانع صغيرة لإنتاج لعب الأطفال وكلها تجارب استثمارية ناجحة.


واختتم علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هناك مشكلة في الاستيراد وبالتالي من ينتج في الداخل يضمن وجود منطقة تسويق لمنتجاته.
 

اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة الإعلامية عزة مصطفى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الإجراءات بطاقة الرقم القومي

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