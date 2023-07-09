علاء السقطي: اتحاد المشروعات يدعم الشباب.. ونسبة البطالة في القاهرة وبحري قليلة

رأى علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مشاركة أكثر من شخص في عمل مشروع يحقق نجاحا كبيرا كون كل فرد يشارك فيه سيقدم فكره بتخصصه الذي سيبتكر فيه وهو ما يسهم في النجاح.



وأكد السقطى، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أهمية التأكد من المعلومة وإيصالها مهم جدا خاصة في التعاملات والمشروعات، مبينا أن نسبة البطالة في القاهرة وبحري قليلة جدا بخلاف الصعيد، لافتا إلى التفكير مهم أيضا قبل اقتحام السوق.



وأوضح أن التواجد في السوق لابد أن يكون بفكر مختلف عن المتاح لزيادة الإقبال على المنتج المتواجد للمواطنين، مبينا أن الاتحاد يقدم المساعدات للراغبين في عمل مشروعات ولا يبخل بأي معلومة أو مساعدة.



ولفت إلى أن السوق المصرية بحاجة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على أن الاتحاد يدعم كل من يريد أن ينفذ مشروعه في أي مجال.