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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: استضافة مصر قمة دول جوار السودان تحرك كبير لحقن الدماء

صدى البلد

 

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان، في ضيافة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس المقبل، موضحا أنه تحرك مصري كبير هدفه حقن الدماء في السودان.


وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر لم تغلق الباب في وجه أحد وكانت من أكثر الدول المنفتحة على الأشقاء في السودان منذ بداية الأزمة.


ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن عدد الضحايا نتيجة الأحداث في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع تجاوز 300 ألف، إضافة إلى 2.5 مليون نازح.


وأكد أن السودان أمن قومي بالنسبة لمصر التي تحتضن أكبر عدد من الفارين من السودان بعد النزاع المسلح الذي اندلع في أبريل الماضي.


وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن مصر نسقت مع الجميع بخصوص هذه الأزمة بما فيهم الأشقاء بالسودان، وموقف مصر واضح في دعم الشعب السوداني والحفاظ على المؤسسات.


وأردف أن الأمم المتحدة تتحدث عن ذهاب السودان لحرب أهلية طويلة الأمد، مشيرا إلى أن هذا يعني وجود الفوضى على طول الحدود المصرية السودانية البالغة 1000 كيلو متر.
 

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