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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| فيفي عبده تتعرض لوعكة صحية شديدة.. وصورة جريئة لـ كارول سماحة

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع “صدى البلد”، العديد من الأخبار الفنية العالمية، ومنها المحلية المهمة عن فيفي عبده وغادة عادل وكارول سماحة ومي عمر، نرصد أبرزها فيما يلي:

 

صورة في اليونان.. غادة عادل تثير التكهنات حول عودتها لطليقها مجدي الهواري

فتحت الفنانة غادة عادل التساؤلات حول عودتها لزوجها المخرج مجدي الهواري .

 

انتقادات واسعة لـ كارول سماحة بسبب صورة جريئة مع زوجها

تلقت الفنانة كارول سماحة العديد من الانتقادات بسبب صورة جريئة لها مع زوجها حيث ظهرت في فيديو وهي تجلس مع زوجها، ويقبلان بعضهما ويضحكان، وعلقت كاتبة: "بالدنيا مين بيحبك قدي أنا".

 

نعمة الأفوكاتو .. تفاصيل مسلسل مي عمر في رمضان المقبل

 

تواصل الفنانة مي عمر التحضيرات النهائية لمسلسلها الجديد «نعمة الأفوكاتو»،التي تشارك به في رمضان ٢٠٢٤ والذى تعود من خلاله للبطولة المطلقة مرة أخري، بعد مسلسل «لؤلؤ»، والمقرر تصويره خلال الشهر الحالى بعد الاستقرار على أغلب فريق العمل، المشارك فى أحداث المسلسل.

 

ارحموني الغضروف قفل على العصب.. فيفي عبده تستغيث بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة

 

كشفت الفنانة فيفي عبده عن تعرضها لوعكة صحية شديدة ، مؤكدة انها تتعرض للحسد في كثير من الأوقات.

 

وفاء عامر في تصريح صادم : لو الست جوزها خانها هي اللي غلطانة

 

كشفت الفنانة وفاء عامر خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي" ان اذا حدثت الخيانة من الرجل فتكون الست هي السبب.

فيفي عبدة غادة عادل كارول سماحة مي عمر

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