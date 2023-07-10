أخبار الفن| فيفي عبده تتعرض لوعكة صحية شديدة.. وصورة جريئة لـ كارول سماحة

نشر قسم الفن بموقع “صدى البلد”، العديد من الأخبار الفنية العالمية، ومنها المحلية المهمة عن فيفي عبده وغادة عادل وكارول سماحة ومي عمر، نرصد أبرزها فيما يلي:

فتحت الفنانة غادة عادل التساؤلات حول عودتها لزوجها المخرج مجدي الهواري .

تلقت الفنانة كارول سماحة العديد من الانتقادات بسبب صورة جريئة لها مع زوجها حيث ظهرت في فيديو وهي تجلس مع زوجها، ويقبلان بعضهما ويضحكان، وعلقت كاتبة: "بالدنيا مين بيحبك قدي أنا".

تواصل الفنانة مي عمر التحضيرات النهائية لمسلسلها الجديد «نعمة الأفوكاتو»،التي تشارك به في رمضان ٢٠٢٤ والذى تعود من خلاله للبطولة المطلقة مرة أخري، بعد مسلسل «لؤلؤ»، والمقرر تصويره خلال الشهر الحالى بعد الاستقرار على أغلب فريق العمل، المشارك فى أحداث المسلسل.

كشفت الفنانة فيفي عبده عن تعرضها لوعكة صحية شديدة ، مؤكدة انها تتعرض للحسد في كثير من الأوقات.

كشفت الفنانة وفاء عامر خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي" ان اذا حدثت الخيانة من الرجل فتكون الست هي السبب.