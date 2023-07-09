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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاء عامر في تصريح صادم : لو الست جوزها خانها هي اللي غلطانة

وفاء عامر
وفاء عامر

كشفت الفنانة وفاء عامر خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي" ان اذا حدثت الخيانة من الرجل فتكون الست هي السبب.

وقالت وفاء عامر: "لو الست جوزها خانها هي اللي غلطانة لأنها معرفتش تختار الراجل اللي يحافظ عليها، وغلطانة لأنها كمان معرفتش تختار أب لأولادها".

وأضافت ": "الست تبقى غلطانة لو طلبت الطلاق لما تعرف بخيانة زوجها لأن البيت كده هيتهد بسببها وهيبقى فيه ولاد مشردين ومعقدين".

وتابعت وفاء عامر: "الست اللي جوزها يخونها هي اللي غلطانة لأنها سابته يخرج منها ومكنتش عارفة كل تفاصيله".

وفي وقت سابق، كشفت الفنانة وفاء عامر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن تعرضها لحادث .

وكتبت وفاء عامر قائلة: "الحمد لله رب العالمين..الحمد لله رب العالمين..الحمد لله رب العالمين، حادث ونجوت بأعجوبة أعتذر على عدم الرد" ولم تكشف الفنانة وفاء عامر عن تفاصيل وطبيعة الحادث الذي تعرضت له.

وشاركت الفنانة وفاء عامر في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل “حضرة العمدة” بطولة الفنانة روبي.

قصة مسلسل حضرة العمدة

 

وتدور قصة مسلسل حضرة العمدة حول فتاة تخرجت في الجامعة الأمريكية وتعيش في القاهرة حياة متمدنة، وهي من أصول صعيدية.

وتتصاعد الأحداث برجوعها لبلدها في الصعيد، لتجد نفسها مجبرة أن تتولى منصب عمدة “القرية”، فتدور الأحداث حول كيفية إقناع أهل القرية بتوليها مسؤولية تسيير أمورهم في ظل أن المتوارث أن تلك الوظيفة قاصرة على الرجال.

وفاء عامر

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