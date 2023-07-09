الحكم ظلمنا..تعليق قوي من أحمد موسي بعد خسارة المنتخب الأولمبي أمام المغرب

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بأداء لاعبي المنتخب الأولمبي خلال بطولة أمم إفريقيا 2023، رغم خسارة اللقب أمام منتخب المغرب بهدفين لهدف في المباراة النهائية أمس السبت.

وأضاف خلال برنامج “علي مسئوليتي ”والمذاع عبر قناة “ًصدى البلد”،:"لاعيبة رجالة مع مدير فني برازيلي محترم قدموا كرة كبيرة على مستوى السرعة والكرة.

وأوضح:"حكم المباراة، ساهم في فوز منتخب المغرب باللقب، بعد أن قام بطرد أبرز لاعبي المنتخب محمود صابر في أول دقائق المباراة، قائلا:إزاي محمود يسجل في المغرب جون، والحكم يسيبه في الملعب.



ووجه موسى، حديثه للاعبين قائلا:اوعوا تزعلوا إنتوا رجالة وشرفتوا مصر، وقدمتوا بطولة قوية يا أبطال متزعلوش، إنتوا هتلعبوا في الأولمبياد، الهزيمة كانت بره الملعب مش جو الملعب، طرد محمود صابر كان مجاملة، واللقب كان قريب من المنتخب، إحنا مدخلش فينا جون من أول البطولة، امبارح دخل هدفين، شرفتونا وأنا بوجه لكم التحية، ومحدش يزعل.

وتابع أن المصريين شعروا بالظلم في مباراة الأمس، موجها التهئنة للمنتخب المغربي بعد فوزه باللقب.