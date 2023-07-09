لجنة الأحزاب بالحوار الوطني: السياسة تحدد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية

هنأ النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني، مجلس أمناء الحوار الوطني وإدارة الحوار الوطني على نجاحهم في رسم خارطة طريق للحوار الوطني، والرئيس عبدالفتاح السيسي عندما دعا للحوار الوطني كان يستهدف حواراً بين كل الطيف المصري، وصف بأنه حوار سياسي لتحديد أولويات العمل الوطني.

وأضاف «الطماوي»، خلال لقاء ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي محمود السعيد، أن مجلس الأمناء عمل على مقولة الرئيس لذلك وجد أن السياسة هي التي تحدد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية، فكل حزب سياسي له أيدولوجية هي التي تحكم أفكاره سواء اقتصادية أو اجتماعية.

3 محاور سياسية

ولفت أن مجلس الأمناء عندما جرى تشكيله رأى أنه يجب على الحوار الوطني أن يتكون من 3 محاور سياسية واقتصادية واجتماعية، والمحور السياسي اندرج تحتها 19 لجنة نوعية، وبدأ العمل بعد اكتمال هذا الهيكل التنظيمي على القواعد الأساسية.

وتابع: «بعد ثورة يناير 2011 كان على الأوراق يوجد 24 أو 25 حزباً سياسياً، وبعد الإعلان الدستوري وقانون الأحزاب السياسية حدثت سيولة في تكوين الأحزاب ووصل العدد حتى الآن إلى 106 أحزاب، واستطاع الوصول لمجلس النواب بغرفتيه 17 حزباً سياسياً، والحوار الوطني وفر لهذه الأحزاب فرصة ذهبية لعرض أفكارها».

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