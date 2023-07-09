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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إيهاب الكومي: كنت متخوف وقلقان من المنتخب الأولمبي.. وبركات قالي "هنجيب البطولة ونرجع"

منتخب مصر
منتخب مصر

أعرب إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن سعادته بالأداء المميز لمنتخب مصر الأولمبي رغم خسارة لقب بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، ضد منتخب المغرب المستضيف.

وقال إيهاب الكومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه "من مصر" المذاع على قناة "cbc"، :"كنت متخوف وقلقان من المنتخب الأولمبي قبل البطولة ولكن كابتن محمد بركات قال إحنا رايحين البطولة وهنرجع".

وأشار إلى أن المنتخب المصري الأولمبي فاز على نظيره المغربي منذ فترة قريبة مرتين، معقبًا:"بقالنا فترة نلعب بدون جمهور، وكان هناك ضغوط كبيرة على لاعبي المنتخب المصري ، وميكالي وفيتوريا مكسب للكرة المصرية، وكل مطالبهم مجابة خلال الفترة المقبلة".


وتوج المنتخب المغربي بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا لأقل من 23 عاما لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على نظيره المصري بثنائية مقابل هدف، بعد الوقت الإضافي، في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت في المغرب.

وتقدم المنتخب المصري عن طريق محمود صابر في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك يانيس بكراوي التعادل للمغرب في الدقيقة 37.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1 /1، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين، نجح خلالهما المنتخب المغربي في الفوز بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الإضافي الأول عن طريق أسامة ترغالين.

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