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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان عزبة قاسم في البحيرة يستغيثون من ضعف التيار الكهربائي: الأجهزة باظت

صدى البلد

استغاث سكان عزبة قاسم بالمعدية التابعة لمركز إدكو  في محافظة البحيرة ، فى رسالة لخدمة شكاوى “ بين الناس ” التى يقدمها موقع صدى البلد، من ضعف التيار الكهربائي، وانقطاعه بشكل مستمر؛ نتيجة لانخفاض الجهد الكهربائي، مما يؤدي إلى احتراق وتلف الأجهزة الكهربائية.

 

وقال المواطن مصطفى الشريف في رسالته: تقدم الأهالي بأكثر من بلاغ إلي طوارئ الكهرباء دون جدوى، احنا تيار الكهربا عندنا بيصل الجهد 120 لا تتحمل أي أحمال، نتيجة كثرة المنازل المتضررة بالمنطقة المشكله الكبيره أن الأجهزة  الكهربائية كلها بقي فيها مشاكل .

 

وطالب: بتعديل المسار الكهربائي لتحمل زيادة الأحمال، أو تركيب محول كهربائي مناسب للمنطقة المتضررة، مع إضافة صناديق تحويل بالمنطقة؛ وذلك لتخفيف الضغط على علب الكهرباء الصغيرة والمتوسطة.

 

فيما أكد أحد المواطنون بالمنطقة، ثلاث مواتير تلاجات اتحرقو  وطبعا في ظل الغلاء الي احنا فيه محدش يعرف يعوض التلاجات دى وبعد تقديم العديد من الشكاوي ويقولو في إحلال وتجديد بقلنا اكتر من 15سنه علي هذا الوضع .

للتواصل مع الشاكى من خلال رقم
01272189409

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


يعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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