عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أفريكسم بنك: مصر لديها الإمكانيات والمرافق اللازمة لتنظيم معرض التجارة البينية

كانايو أواني نائب
كانايو أواني نائب الرئيس التنفيذي لبنك "أفريكسم بنك"

قالت كانايو أواني نائب الرئيس التنفيذي لبنك "أفريكسم بنك"، إن اختيار مصر لمعرض التجارة البينية الإفريقية ملائم جدا، وهذا يأتي احتفالا بالعام الثامن والثلاثين لتأسيس الاتحاد الإفريقي، والعام الثالث لإنشاء "أفريكسم بنك".

وأضافت خلال لقاء خاص مع المحاورة دينا سالم في برنامج المراقب على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك سببا آخر لاختيار مصر، وهو توافر المرافق اللازمة للمعرض، وإننا نرى مصر محورا للتبادل التجاري، ولمسنا مدى الاهتمام بدعم التجارة البينية، ورأينا كيف يتم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة.

يزداد حجما 

ولفتت إلى أن المعرض يزداد حجما في كل مرة، في عام 2021 وصل عدد الزوار عشرة آلاف بالمعرض، وليس بإمكان كثير من الدول استضافة عشرة آلاف زائر، لأن ذلك بالطبع يتطلب توافر الكثير من المرافق والخدمات، وكذلك أماكن الإقامة والفنادق ووسائل النقل، ومصر لديها بالطبع تلك القدرات.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

إمام عاشور أهلاوي.. الغندور يكشف تفاصيل ساعات الحسم في الصفقة المدوية

غلق صفحة رئاسة نادي الزمالك| المحكمة تعزل مرتضى منصور نهائيا.. و"الرياضة" تجهز البديل

أول تعليق من نادي الزمالك على قرار المحكمة بعزل مرتضى منصور

خطفها من الأهلي.. تفاصيل صفقة الزمالك السوبر برعاية مرتضى منصور

كواليس خطف الأهلي الصفقة السوبر من الزمالك .. بالأرقام

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

موقف مرتضى من خوض انتخابات الزمالك .. تفاصيل مهمة

ترشيحاتنا

إعلان عاجل من الولايات المتحدة بشأن استخدام أوكرانيا القنابل العنقودية في روسيا

تقرير: إعادة هيكلة مؤسسات البحث العلمي تتصدر أعمال لجنة التعليم بالحوار الوطني

مراقب ثانوية عامة يحكي لصدى البلد كواليس إنقاذ طالبة "راحت عليها نومة"

بعد ضبط أطنان لحوم فاسدة .. كيف تكتشف أنك تناولت منها

كامل الوزير: تكلفة ميناء العريش تقترب من 5 مليارات جنيه

سيدة تشتكى شقيقها: حرمنى من حضور جنازة والدى بسبب الميراث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الجيم.. دعاء حكم تثير الجدل بأنوثتها الطاغية| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز الأخضر؟

اهتمت بالعمل العام بين أفراد الشعب.. الذكرى الثانية لوفاة جيهان السادات |صور

قصة عروس لم تحضر حفل زفافها لهذا السبب

فيديو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

إمام عاشور أهلاوي.. الخطيب يتدخل واللاعب يوافق ومحاولات زملكاوية للتسخين.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ