أفريكسم بنك: مصر لديها الإمكانيات والمرافق اللازمة لتنظيم معرض التجارة البينية

قالت كانايو أواني نائب الرئيس التنفيذي لبنك "أفريكسم بنك"، إن اختيار مصر لمعرض التجارة البينية الإفريقية ملائم جدا، وهذا يأتي احتفالا بالعام الثامن والثلاثين لتأسيس الاتحاد الإفريقي، والعام الثالث لإنشاء "أفريكسم بنك".

وأضافت خلال لقاء خاص مع المحاورة دينا سالم في برنامج المراقب على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك سببا آخر لاختيار مصر، وهو توافر المرافق اللازمة للمعرض، وإننا نرى مصر محورا للتبادل التجاري، ولمسنا مدى الاهتمام بدعم التجارة البينية، ورأينا كيف يتم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة.

يزداد حجما

ولفتت إلى أن المعرض يزداد حجما في كل مرة، في عام 2021 وصل عدد الزوار عشرة آلاف بالمعرض، وليس بإمكان كثير من الدول استضافة عشرة آلاف زائر، لأن ذلك بالطبع يتطلب توافر الكثير من المرافق والخدمات، وكذلك أماكن الإقامة والفنادق ووسائل النقل، ومصر لديها بالطبع تلك القدرات.

