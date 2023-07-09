سيدة تشتكى شقيقها: حرمنى من حضور جنازة والدى بسبب الميراث

استعرض برنامج تفاصيل معاناة 3 سيدات مع أشقائهم الرجال وزوجاتهم، وحرمانهم من الورث.

وقال احدى السيدات، خلال برنامج “تفاصيل”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية نهال طايل، انه والدها توفى 2022، وكان رجل متدين وكان يوصى اشقائى الرجال علينا دائما.

اخواتى الرجالة

وأضافت السيدة قائلة:" قبل ما ابويا يموت بفترة، اخواتى الرجالة بدأو يسيطروا على كل حاجة، وحرمونى وشقشقاتى من زيارة والدى أو حضور جنازتة".

وأوضحت السيدة قائلة:" أخواتى الرجالة منعونى أنا وشقيقاتى من حضور جنازة والدى بسبب الميراث وخالفوا كافة وصايه تجاهنا".