الأخ الأكبر يحرم شقيقاته من ميراث يقدر بـ 100 مليون جنيه.. فيديو

كشفت 3 سيدات عن معاناتهن مع أشقائهن الرجال وزوجاتهم للحصول على حقهن في التركة التي تركها الوالد والتي يقدر حقهن فيها بقيمة 100 مليون جنيه، لكنهن لا يستطعن الحصول على جنيه واحد منها.

وأضافت السيدات الثلاث خلال لقائهن مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج 'تفاصيل' على قناة صدى البلد، أنّ الأخ الأكبر لهن امتنع عن إعطائهن حقهن في الميراث وأجج العناد بدعم من أخواله حتى يحرمهن من حقهن الشرعي.

الأخ الأكبر

وتابعن بالقول إن الأخ الأكبر أقنع أشقاءه الذكور بحرمان الإناث من الميراث وعندما حاولن لومه على فعلته طردهن من منزله وعادة ما يتعدى عليهن بالضرب.

واختتمن بالإشارة إلى أنّ والدتهن لا حول لها ولا قوة، ولا تستطيع الوقوف في وجه الابن الأكبر الذي أصبح جبارا على الجميع لدرجة أنه يهين والدته المسنة: أخونا مانعنا نشوف أمنا ولا حتى قبر أبونا.